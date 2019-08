FC Bayern: Coutinho in München gelandet

München (SID) - Die neue Attraktion der Fußball-Bundesliga ist da: Philippe Coutinho vom FC Barcelona landete am Sonntagvormittag in München. Auf dem Flughafen wurde der 27 Jahre alte Brasilianer vom FC Bayern in Empfang genommen. Coutinho wird am Sonntag noch den Medizincheck absolvieren. Der deutsche Rekordmeister leiht den brasilianischen Nationalspieler für ein Jahr aus. Im Anschluss besitzen die Bayern eine Kaufoption.