FC Bayern: Flick plant Davies-Comeback

München (SID) - Hansi Flick plant im letzten Gruppenspiel von Bayern München in der Champions League gegen Lokomotive Moskau am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) ein Comeback von Alphonso Davies. "Er steht wieder im Kader, da können sich alle Bayern-Fans freue. Und es ist auch angedacht, dass er spielt", sagte Flick am Dienstag.

Davies (l.) soll gegen Moskau sein Comeback geben © SID

Davies hatte wegen einer Knöchelverletzung seit Ende Oktober gefehlt. Verzichten muss Flick noch auf Joshua Kimmich und Corentin Tolisso, der "vielleicht" am Samstag bei Union Berlin wieder dabei sein kann. Javi Martinez fällt wegen einer Muskelverletzung aus. Die zuletzt angeschlagenen Lucas Hernandez und Jerome Boateng dürften wieder zur Verfügung stehen.

Obwohl die Bayern bereits als Gruppensieger fürs Achtelfinale qualifiziert sind, ließ sich Flick bezüglich der Aufstellung diesmal nicht in die Karten schauen. "Wir müssen immer eines im Blick halten: Dass der ein oder andere Spieler hoch belastet ist", sagte er, meinte aber: "Wir wissen noch nicht, ob wir richtig durchwechseln."

Der Fokus sei jedoch "ganz klar, dass wir das Spiel gewinnen wollen", betonte Flick. Er erwarte, dass seine Elf gegen die Russen, die auf den verletzten Nationalstürmer Fjodor Smolow verzichten müssen, "selbstbewusst" agiert.