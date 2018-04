FC Bayern: Halbfinal-Einzug bringt 7,5 Millionen Euro Prämie

München (SID) - Lukrative Nullnummer: Das 0:0 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla hat den FC Bayern um 7,5 Millionen Euro reicher gemacht. Diese Summe erhielt der deutsche Rekordmeister von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) als Prämie für den Halbfinal-Einzug. Damit haben die Münchner in der Königsklasse bereits 40,2 Millionen Euro abgeräumt.

Die Bayern freuen sich über eine hohe Prämie © SID

Der sechste Triumph in der Champions League brächte noch einmal 15,5 Millionen Euro, die Final-Teilnahme elf Millionen. Wie alle anderen 31 Teilnehmer kassierten die Bayern eine Startprämie in Höhe von 12,7 Millionen Euro. Für die fünf Siege in der Gruppenphase gab es 7,5 Millionen (je 1,5), für das Achtelfinale sechs und für das Viertelfinale 6,5 Millionen.

Hinzu kommen Einnahmen aus dem sogenannten Marktpool, die im Falle der Bayern aktuell bei rund 27 Millionen Euro liegen. Der Marktpool wird abhängig vom Wert des jeweiligen Fernsehmarktes anteilig an den Nationalverband ausgeschüttet und von diesem an die Klubs verteilt. Die Höhe des deutschen Marktpools wurde noch nicht bekanntgegeben, 2016/17 lag die Gesamtsumme bei circa 66 Millionen Euro.

Nicht zu vergessen sind die Zuschauereinnahmen. Hier verdienen die Münchner pro Champions-League-Spiel circa fünf Millionen Euro, bei nun sechs Heimspielen ergibt das weitere 30 Millionen.