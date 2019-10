FC Bayern: Hernandez erfolgreich am Sprunggelenk operiert

München (SID) - Bayern Münchens Weltmeister Lucas Hernandez ist am Donnerstag erfolgreich am rechten Sprunggelenk operiert worden. Der Franzose hatte beim 3:2 (1:1) des Fußball-Rekordmeisters bei Olympiakos Piräus in der Champions League eine Teilruptur des Innenbandes erlitten und wird womöglich bis Jahresende ausfallen. Die Münchner teilten mit, dass der Eingriff in Murnau bei Dr. Johannes Gabel erfolgt sei.

Ist erfolgreich operiert worden: Lucas Hernandez © SID

Nach dem Kreuzbandriss von Abwehrchef Niklas Süle ist Hernandez' Ausfall der zweite längerfristige Verlust in der Defensive des FC Bayern. Da der 23-Jährige wahrscheinlich erst wieder in der Rückrunde zur Verfügung steht, bleiben Trainer Niko Kovac als Innenverteidiger vorerst nur Benjamin Pavard, Jerome Boateng, Talent Lars Lukas Mai (19) und im Notfall Javi Martinez.