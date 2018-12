FC Bayern: Hoeneß als Aufsichtsratschef wiedergewählt

München (SID) - Präsident Uli Hoeneß wird auch in den kommenden vier Jahren dem Aufsichtsrat der FC Bayern München AG vorstehen. Wie der Fußball-Rekordmeister am Dienstag erklärte, sei Hoeneß auf der konstituierenden Sitzung des am Montag neu gewählten Aufsichtsrates im Amt bestätigt worden. Am Montag war das Gremium bei der AG-Hauptversammlung für die kommenden vier Jahre neu zusammengestellt worden.

Hoeneß will sich Zeit nehmen für eine Reaktion © SID

Hoeneß (66), der im Zuge der harschen Kritik auf der Jahreshauptversammlung des e.V. Ende November seine Zukunft beim FC Bayern grundsätzlich infrage gestellt hatte, hat sich seinem Lebenswerk damit wohl auch mittelfristig verschrieben. Im Jahr 2019 steht beim FC Bayern die Wahl des Präsidenten an und mit der Entscheidung vom Dienstag erhöht Hoeneß die Wahrscheinlichkeit, nochmals zu kandidieren.

Der amtierende VW-Chef Herbert Diess übernimmt anstelle des ehemaligen Audi-Bosses Rupert Stadler den Posten als zweiter stellvertretender Vorsitzender. Der frühere Adidas-Boss Herbert Hainer ist erster Stellvertreter, Werner Zedelius (Allianz) dritter Stellvertreter.

"Wir sind sehr glücklich darüber, wieder einen so hochkarätig besetzten Aufsichtsrat zu haben. Im Namen des gesamten Vorstandes freue ich mich auf eine erneut gute, harmonische und loyale Zusammenarbeit", sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Der frühere Chef des Volkswagen-Konzerns Martin Winterkorn verlässt den Aufsichtsrat. Wie die Münchner erklärten, habe der 71-Jährige bei der AG-Hauptversammlung am Montag nicht mehr kandidiert. Winterkorn gehörte dem Gremium fast 16 Jahre an. Sein Platz geht an Michael Diederich (Vorstandssprecher der UniCredit Bank AG).

Der FC Bayern habe Winterkorn als "kritisch-konstruktives, dabei immer loyales Mitglied über die Maßen geschätzt", hieß es in der Erklärung. Aufsichtsratschef Hoeneß sagte, Winterkorn sei ein "herausragendes" Mitglied des Gremiums gewesen: "Er hatte eine enorme Bedeutung für die Entwicklung des FC Bayern." Winterkorn werde "immer ein Freund unseres Vereins und auch von mir persönlich bleiben", fügte Hoeneß hinzu.