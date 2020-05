FC Bayern: Keine Meisterfeier auf dem Marienplatz

München (SID) - Bayern München müsste in diesem Jahr auf die traditionelle Meisterfeier auf dem Marienplatz verzichten. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bezeichnete eine solche Veranstaltung als "leider unvorstellbar".

FCB-Meisterfeier auf dem Marienplatz "unvorstellbar" © SID

Dies liege selbstverständlich nicht an mangelnden sportlichen Erfolgen des Rekordmeisters, sondern "natürlich" an den "coronabedingten Einschränkungen", sagte das Stadtoberhaupt der Bild. Der FC Bayern führt die Tabelle der Fußball-Bundesliga sechs Runden vor Saisonschluss mit sieben Punkten an und steht zudem im Halbfinale des DFB-Pokals.