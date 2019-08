FC Bayern: Martinez wieder im Training

München (SID) - Bayern Münchens Trainer Niko Kovac kann im Bundesligaspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Schalke 04 wohl aus dem Vollen schöpfen. Javi Martinez ist nach Knieproblemen ins Training des Rekordmeisters zurückgekehrt. Der Spanier war im Pokal in Cottbus (3:1) und beim Bundesligaauftakt am Freitagabend gegen Hertha BSC (2:2) ausgefallen.

Javi Martinez ist nach Knieproblemen wieder dabei © SID

Gegen Schalke steht Kovac auch der gegen Hertha noch gesperrte Zugang Ivan Perisic erstmals zur Verfügung. Zudem sind Philippe Coutinho, den die Bayern vom FC Barcelona ausleiht, und Michael Cuisance, der von Gladbach nach München wechselt, weitere Alternativen. Beide haben bisher aber noch nicht mit der Mannschaft trainiert.