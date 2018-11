FC Bayern: Rekordumsatz von 657,4 Millionen Euro - 29,5 Millionen Gewinn

München (SID) - Bayern München bleibt wirtschaftlich im deutschen Fußball das Maß der Dinge. Der deutsche Rekordmeister verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 einen Umsatzrekord von 657,4 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss nach Steuern lag bei 29,5 Millionen Euro. Das Eigenkapital der FC Bayern AG zum 30. Juni 2018 bezifferte der Klub auf 451,3 Millionen Euro, das Umlaufvermögen (Forderungen, Bank- und Kassenguthaben) auf 210,7 Millionen.

Die Führungsetage des FC Bayern rund um Uli Hoeneß © SID

"Der FC Bayern steht auf einem sehr soliden Fundament. Die weiter steigende Finanzkraft erlaubt uns die notwendigen Investitionen in den Lizenzspielerkader, um auch künftig in der europäischen Top-Elite des Profifußballs konkurrenzfähig zu sein", sagte Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Audi Dome.

Der FC Bayern München dürfe "erneut sehr zufrieden sein. Neben den sportlichen Erfolgen der zurückliegenden Saison mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft und dem guten Abschneiden in der Champions League ist dieses Ergebnis der Beleg dafür, dass der FC Bayern auch im wirtschaftlichen Bereich ein gutes Jahr hatte", ergänzte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Aufgrund der "erfreulichen Ergebnissituation" (Dreesen) schütten die Münchner für die Gesellschafter der AG eine Dividende in Höhe von 40 Cent je Aktie aus, "was zu einer Gesamtausschüttung von 12 Millionen Euro und für den FC Bayern München e.V. zu einer Dividende von 9 Mio. Euro führt".

Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb bezifferten die Bayern auf 172,7 Millionen Euro, dazu kamen 189,4 Millionen aus Sponsoring und Marketing sowie 107,8 Millionen Einnahmen aus medialer Vermarktung. Den Gesamtpersonalaufwand für alle Angestellten der AG beliefen sich auf 302,5 Millionen.

Seit der Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung in die FC Bayern München AG im Jahr 2002 sind die Einnahmen laut Klubangaben um 355 Prozent von 176 Millionen auf über 600 Millionen Euro gestiegen. In der Saison 2016/17 hatte der Gesamtumsatz bei 640,5 Millionen gelegen. Der Jahresüberschuss betrug 39,2 Millionen.

Auch die Mitgliederzahlen der Bayern steigen weiter von 284.041 (2016/17) über 290.000 (2017/18) auf 291.000 (Stand jetzt). Zudem sind in 4433 Fanklubs 350.920 Mitglieder organisiert.