FC Bayern: Robben fällt aus - "Wir müssen sie jagen"

München (SID) - Bayern Münchens Altstar Arjen Robben fällt für den Bundesliga-Gipfel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund definitiv aus. Das bestätigten die Münchner am Freitagnachmittag. Robben laboriert weiter an Knieproblemen. Trainer Niko Kovac hatte wenige Stunden zuvor einen Einsatz des Niederländers zunächst nicht ausgeschlossen. Robben (34) hatte bereits am Mittwoch beim 2:0 in der Champions League gegen AEK Athen gefehlt.

Arjen Robben droht in Dortmund auszufallen © SID

Neben Robben fehlen auch die Langzeitverletzten Thiago, Corentin Tolisso und Kingsley Coman. Der zuletzt angeschlagene James ist jedoch einsatzbereit.

Kovac sieht Spitzenreiter Dortmund, der vier Punkte vor den drittplatzierten Bayern liegt, "als Favorit". Der 47-Jährige forderte: "Wir müssen sie jagen!" Für den FC Bayern gehe es "um sehr viel. Wir wollen den Abstand möglichst verkürzen."

Dass die Münchner bei einer Niederlage bereits sieben Punkte Rückstand hätten, darüber wollte sich Kovac "nicht auslassen. Ich denke positiv und gehe davon aus, dass wir das Spiel nicht verlieren. Sieben Punkte wären natürlich viel, ein Punkt wäre wenig", sagte er und baut auf die Erfahrung seiner Stars: "Der FC Bayern ist in solchen Spielen ganz groß. Ich bin überzeugt, dass wir unseren Mann stehen."