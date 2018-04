FC Bayern: Robben und Boateng mit Muskelverletzungen

München (SID) - Bayern München bangt vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid am Dienstag (1. Mai) um Superstar Arjen Robben und Weltmeister Jerome Boateng. "Beide haben irgendwas Muskuläres", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic bei Sky nach dem 1:2 im Hinspiel am Mittwoch. "Bei Robben hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist", ergänzte Trainer Jupp Heynckes im ZDF.

Arjen Robben musste früh verletzt vom Feld © SID

Außerdem habe Javi Martinez, der wie Robben (8.) und Boateng (34.) ausgewechselt werden musste (75.) einen Schlag auf den Kopf bekommen. "Es ist bitter, dass wir auch noch verletzte Spieler haben", sagte Salihamidzic.

Eine genau Diagnose werde es bei allen drei Spielern erst am Donnerstag geben, "aber das ist nicht schön, wenn solche Führungsspieler ausfallen", ergänzte er.

Robben hatte sich kurz nach Spielbeginn bei einem Flankenversuch offenbar am linken Oberschenkel verletzt. Boateng erwischte es nach einem Sprint wohl im Leistenbereich.

Auch Real musste verletzungsbedingt wechseln. Isco blieb zur Pause wegen Schulterproblemen in der Kabine, Dani Carvajal musste wegen einer Oberschenkelblessur vom Platz (67.). Zumindest Carvajal habe ihm aber gesagt, dass es "nichts Schlimmes" sei, sagte Trainer Zinedine Zidane.