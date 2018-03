FC Bayern: Robben wieder im Mannschaftstraining

München (SID) - Arjen Robben ist beim FC Bayern am Montag ins Mannschafstraining zurückgekehrt. Der Niederländer laborierte zuletzt an Problemen mit einem Nerv am Rücken. Neben Robben standen unter der Aufsicht von Trainer Jupp Heynckes aus dem Profikader nur die Torhüter Sven Ulreich und Tom Starke sowie Franck Ribery, Juan Bernat, Javi Martinez und Rafinha auf dem Platz. Torhüter Manuel Neuer trainierte im Kraftraum.