FC Bayern: Titel-Feier am 20. oder 27. Mai

München (SID) - Der FC Bayern wird seine Titelfeier auf dem Münchner Marienplatz frühestens am Sonntag, 20. Mai abhalten. Darauf einigten sich Vertreter der bayerischen Landeshauptstadt und des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Im Mai stehen die Bayern wieder auf dem Rathausbalkon © SID

Der Stadt war es ein Anliegen, dass die Bayern ihre 28. deutsche Meisterschaft nicht schon am Abend des letzten Bundesliga-Spieltags (Samstag, 12. Mai) feiern. Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen mit weiträumigen Absperrungen und Kontrollen fürchteten die Geschäftsleute wie im vergangenen Jahr Umsatz-Einbußen.

Sollten die Bayern das Champions-League-Finale am 26. Mai in Kiew erreichen, ist die Party einen Tag darauf geplant. Falls sie im Halbfinale an Titelverteidiger Real Madrid scheitern sollten, wird am 20. Mai gefeiert - einen Tag nach dem DFB-Pokalfinale in Berlin. Dieses hatten die Münchner durch das 6:2 im Halbfinale bei Bayer Leverkusen am Dienstag erreicht.