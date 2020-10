FC Bayern: Trikotpanne bei Kimmich und Goretzka

München (SID) - Doppelte Trikotpanne beim FC Bayern: "Hulk" Leon Goretzka sprengte beim 2:1 (1:0)-Erfolg der Münchner in der Champions League bei Lokomotive Moskau sein weißes Dress, Joshua Kimmich spielte eine Halbzeit lang mit einem andersfarbigen Sponsoren-Logo als seine Kollegen.

Zur Pause wechselte Kimmich in das richtige Trikot © SID

Bei Goretzka, der in der Coronapause erheblich an Muskelmasse zugelegt hatte, hielt das Trikot dem Torjubel in der 13. Minute nicht Stand. Bei einer Umarmung von Vorlagengeber Benjamin Pavard platzte ausgerechnet am muskulösen Oberarm des 25 Jahre alten Nationalspielers die Naht.

Kimmich lief in der ersten Hälfte mit einem schwarzen Telekom-Logo auf, während beim Rest der Mannschaft der Schriftzug orange war. Erst zur Pause behob der 25-Jährige, der später das Siegtor erzielte, den Fehler.