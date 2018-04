FC Bayern: Vidal muss Training abbrechen

München (SID) - Arturo Vidal muss wohl weiter auf sein Comeback für den FC Bayern München warten. Der Chilene, der zuletzt wegen einer Kapselreizung im Knie fehlte, zog sich am Sonntag im Training allem Anschein nach eine Verletzung am rechten Knie zu. Vidal (30), der während der Übungseinheit im Rasen hängengeblieben war, wurde mit einem Golfcart in die Kabine gefahren. Eine genaue Diagnose erwartet der FC Bayern nach eigenen Angaben am Montag.

Arturo Vidal zog sich beim Training eine Verletzung zu © SID

Seinen letzten Einsatz hatte Vidal am 3. April im Hinspiel in der Champions League beim FC Sevilla (2:1). Damals musste er nach 36 Minuten verletzt vom Platz.