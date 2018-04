FC Bayern: Vidal und Bernat wieder im Training

München (SID) - Arturo Vidal und Juan Bernat sind am Sonntag bei Fußball-Rekordmeister Bayern München ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Zwei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Sevilla am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) standen die beiden Profis mit den Reservisten auf dem Platz. Der Chilene Vidal hatte am Samstag gegen Borussia Dortmund (6:0) wegen einer Oberschenkelprellung gefehlt, der Spanier Bernat war wegen einer Kapselreizung nicht eingesetzt worden.