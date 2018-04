FC Bayern auf bestem Weg ins Halbfinale

Sevilla (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München ist auf dem besten Weg, nach einjähriger Pause wieder in das Halbfinale der Champions League vorzustoßen. Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes verschaffte sich am Dienstag durch ein 2:1 (1:1) im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 11. April in München.

Bayern kann einen 2:1-Hinspielerfolg bejubeln © SID

Pablo Sarabia (32.) gelang Sevillas Führungstreffer gegen zeitweise fahrige Bayern, bei denen Arturo Vidal (36.) schon im ersten Abschnitt verletzt raus musste. Für den Chilenen kam James, der prompt den Ausgleich einleitete. Franck Riberys Hereingabe nach Pass des Kolumbianers lenkte Sevillas Jesus Navas ins eigene Tor (37.).

Thiago (68.) gelang per Kopf mit Unterstützung von Sevillas Kapitän Sergio Escudero das 2:1. Heynckes feierte als erster Trainer seinen zwölften Sieg hintereinander in der Königsklasse.