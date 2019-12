FC Bayern bangt um Coman

München (SID) - Bayern München bangt um Kingsley Coman: Der 23 Jahre alte Franzose verletzte sich am Mittwochabend im Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur augenscheinlich schwer am linken Knie. Coman musste in der 24. Minute ausgewechselt werden und humpelte gestützt auf Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in die Kabine.

Coman wurde gegen Tottenham verletzt ausgewechselt © SID

Die Verletzung zog sich der Offensivspieler bei einer unglücklichen Aktion an der Seitenlinie ohne gegnerische Einwirkung zu. Vor seinem Aus hatte Coman die zwischenzeitliche Führung für den deutschen Fußball-Rekordmeister erzielt (14.).

Bereits 2018 war der Nationalspieler wegen zweier Syndesmoserisse ein halbes Jahr ausgefallen. Die Bayern müssen ohnehin schon langfristig auf die verletzten Lucas Hernandez und Niklas Süle verzichten.