FC Bayern behauptet Tabellenspitze

Köln (SID) - Pokalsieger Bayern München hat die Tabellenführung in der Basketball Bundesliga (BBL) behauptet. Am 31. Spieltag holte der frühere deutsche Meister einen nie gefährdeten 101:78 (59:37)-Pflichtsieg gegen Science City Jena und steht nun bei 56:6 Punkten. Verfolger Alba Berlin (52:8) kann am Nachmittag mit einem Erfolg bei den Löwen Braunschweig wieder bis auf zwei Punkte herankommen.

Dejan Radonjic und die Bayern behaupten Platz eins © SID

Die MHP Riesen Ludwigsburg unterlagen 77:84 (36:35) bei ratiopharm Ulm, haben den dritten Rang mit 46:16 Punkten aber ohnehin so gut wie sicher. Nach oben geht durch die Niederlage allerdings nichts mehr. Der Tabellenelfte Ulm (30:32) wahrte seine Chance auf einen Play-off-Platz.

Die Bayern hatten mit Jena von Beginn an keine Mühe und führten bereits zur Pause klar. Besonders gut aufgelegt war Jared Cunningham, der US-Guard kam auf 23 Punkte. Die Münchner werden die Hauptrunde mindestens auf dem zweiten Platz beenden, drei Spiele stehen noch aus.