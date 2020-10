FC Bayern bestätigt Verpflichtung von Roca

München (SID) - Bayern München hat wie erwartet den Spanier Marc Roca verpflichtet. Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler wechselt von Espanyol Barcelona zum deutschen Rekordmeister, wo er den zum FC Liverpool gewechselten Thiago ersetzen soll. Er erhält einen Vertrag bis 2025.

Der Wechsel von Marc Roca nach München ist perfekt © SID

"Er passt fußballerisch und charakterlich hervorragend in unsere Mannschaft und wird sich bei uns weiterentwickeln. Wir sind uns sicher, dass er unserem Team einen großen Mehrwert geben wird", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Bereits im vergangenen Jahr waren die Münchner an Roca interessiert gewesen. Der Transfer für eine festgeschriebene Ablöse von 40 Millionen Euro kam jedoch nicht zustande. Angeblich zahlen die Bayern nun etwa neun Millionen Euro. "Für mich geht ein Traum in Erfüllung", ließ der U21-Europameister von 2019 ausrichten. Roca kam für Absteiger Espanyol Barcelona in 121 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei drei Tore.