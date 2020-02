FC Bayern holt Nationalspielerin Schüller

München (SID) - Frauenfußball-Bundesligist Bayern München hat sich zur kommenden Saison die Dienste der Nationalspielerin Lea Schüller gesichert. Die 22 Jahre alte Stürmerin kommt vom Ligarivalen SGS Essen und erhält in München einen Vertrag über drei Jahre bis Sommer 2023. Dies teilte der Klub am Dienstag mit. Ihr Vertrag in Essen läuft im Sommer aus.

Nationalspielerin Lea Schüller geht zu den FCB-Frauen © SID

"Es bedeutet mir sehr viel, den Schritt nach München gemacht zu haben", sagte Schüller, die betonte, sie wolle mit "dem FC Bayern um Titel spielen". In 19 Länderspielen hat Schüller bislang zehn Tore erzielt, in der Liga liegt sie mit elf Treffern auf Platz vier der Liste der besten Torjägerinnen.