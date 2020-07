FC Bayern holt nächsten Ex-NBA-Spieler

Köln (SID) - Basketball-Bundesligist Bayern München hat in Power Forward Malcolm Thomas den nächsten ehemaligen NBA-Spieler verpflichtet. Der 31-jährige US-Amerikaner kommt vom türkischen EuroLeague-Teilnehmer Fenerbahce Istanbul an die Isar und erhält einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr. Am Montag hatten die Münchener die Verpflichtung von Ex-NBA-Profi Wade Baldwin bekannt gegeben.

Die Bayern angeln sich Malcolm Thomas (M.) © SID

"Malcolm ist inzwischen ein EuroLeague-Routinier. Er wird uns mit seiner Erfahrung, seinem Basketball-IQ und seiner Athletik im Frontcourt erheblich weiterhelfen", sagte Sportdirektor Daniele Baiesi.

Thomas kam in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei fünf Teams auf 40 Einsätze. Zwischen 2017 und 2019 stand er beim russischen Klub Khimki Moskau unter Vertrag, mit dem er in der Saison 2017/2018 das EuroLeague-Viertelfinale erreichte.