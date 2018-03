FC Bayern in Leipzig ohne Robben - James spielt

München (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss auch im möglicherweise titelbringenden Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) auf Arjen Robben verzichten. "Arjen hat nach wie vor leichte Probleme", sagte Trainer Jupp Heynckes am Freitag.

Robben fehlt am Sonntag gegen RB Leipzig © SID

Wieder dabei sein wird dagegen James. Der Kolumbianer hatte sich am 20. Februar im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Besiktas Istanbul eine Wadenverhärtung zugezogen. Die Bayern könnten sich am Sonntag bei entsprechender Schützenhilfe den sechsten Meistertitel in Serie sichern.