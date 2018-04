FC Bayern in Madrid mit Alaba und Martinez

München (SID) - Bayern München kann im Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) bei Titelverteidiger Real Madrid auf David Alaba und Javi Martinez zählen. Das zuletzt angeschlagene Duo stand am Sonntag beim Mannschaftstraining wieder mit seinen Kollegen auf dem Platz.

Heynckes kann auf David Alaba und Javi Martinez bauen © SID

Alaba, der im Hinspiel (1:2) wegen Rückenproblemen gefehlt hatte, sieht sich "auf einem guten Weg bis zum Spiel am Dienstag". Er werde weiterhin "alles geben, dass dieser Weg so weitergeht", sagte er auf fcb.de. Wie der Österreicher bestritt Martinez, am vergangenen Mittwoch wegen einer Schädelprellung ausgewechselt, die Einheit komplett. Arjen Robben (muskuläre Probleme) arbeitete im Leistungszentrum.

Fehlen werden den Bayern neben Kapitän Manuel Neuer auch Kingsley Coman, Arturo Vidal sowie Jerome Boateng. Die Stimmung in der Mannschaft mit Blick auf Madrid sei trotz der angespannten personellen Lage "sehr, sehr gut", sagte Alaba, "man sieht in den Trainingseinheiten, wie fokussiert und konzentriert wir arbeiten. In der Kabine merkt man, wie sehr wir das wollen. Wir werden zu 100 Prozent alles in die Waagschale werfen".