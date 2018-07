FC Bayern meldet "ausverkauft"

München (SID) - Das Interesse am deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ist weiter riesig: Gut zwei Monate vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison sind bereits alle 17 Heimspiele "überbucht und somit heute schon ausverkauft", teilten die Bayern mit.

Niko Kovac (l.) Serge Gnabry (m.) und Hasan Salihamidzic © SID

Das Team des neuen Trainers Niko Kovac, das am Montag die Vorbereitung aufgenommen hat, startet am 24. August in der Allianz Arena gegen 1899 Hoffenheim in die Spielzeit 2018/19. Die riesige Karten-Nachfrage bezieht sich laut der Bayern auch auf alle 17 Auswärtsspiele in der Liga.