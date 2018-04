FC Bayern mit "Robbery" gegen Sevilla

München (SID) - Trainer Jupp Heynckes vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München setzt im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla (20.45 Uhr/ZDF und Sky) auf seine routinierte Flügelzange mit Arjen Robben und Franck Ribery. Das Duo bildet mit Kapitän Thomas Müller und James die Offensivreihe hinter Sturmspitze Robert Lewandowski.

In der Startelf: Arjen Robben (l.) und Franck Ribery © SID

Nur auf der Bank sitzt der spanische Nationalspieler Thiago. Verzichten muss Heynckes auf die angeschlagenen Arturo Vidal und David Alaba, Manuel Neuer und Kingsley Coman fehlen nach wie vor verletzt.

Den Bayern würde nach dem 2:1 im Hinspiel in Sevilla ein Unentschieden zum Halbfinal-Einzug reichen. In der vergangenen Saison war der fünfmalige Cup-Sieger in der Runde der letzten Acht an Real Madrid gescheitert. - Die Münchner Aufstellung:

Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Martinez - Robben, Müller, James, Ribery - Lewandowski. - Trainer: Heynckes