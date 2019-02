FC Bayern ohne Boateng nach Liverpool, Ribery reist nach - Coman-Einsatz offen

München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München ist am Montag ohne Jerome Boateng und zunächst auch ohne Franck Ribery zum Champions-League-Kracher beim FC Liverpool aufgebrochen. Die beiden Topstars fehlten im Kader der Mannschaft von Trainer Niko Kovac für das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) an der berühmten Anfield Road.

Jerome Boateng fehlt den Bayern krankheitsbedingt © SID

Nach Auskunft des FC Bayern leide Boateng an einem Magen-Darm-Infekt und sei daher in München geblieben. Ribery sei in der Nacht zum fünften Mal Vater geworden, der Franzosen soll am Montagnachmittag nachreisen, wie Trainer Niko Kovac ausrichten ließ.

Weiterhin offen ist der Einsatz von Flügelstürmer Kingsley Coman (22), der gegen Ende des 3:2 beim FC Augsburg eine Blessur am linken Sprunggelenk erlitten hatte. "Es sieht positiv aus, er ist ein bisschen besser", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic dazu, wollte aber keine Garantie geben: "Man muss sehen, wir haben noch 36 Stunden. Endgültig kann ich nichts sagen."