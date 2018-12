FC Bayern ohne Robben nach Amsterdam

München (SID) - Bayern München geht das Unternehmen Gruppensieg in der Champions League ohne Altstar Arjen Robben an. Der 34-Jährige fehlt wegen anhaltenden Knieproblemen beim Trip in seine Heimat zum niederländischen Fußball-Meister Ajax Amsterdam, wo dem deutschen Rekordchampion im letzten Vorrundenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) ein Unentschieden zu Platz eins in Gruppe E reicht.

Arjen Robben (l.) verpasst das Rückspiel gegen Ajax © SID

Neben Robben stehen Trainer Niko Kovac nur die langzeitverletzten James und Corentin Tolisso nicht zur Verfügung. Auch die wiedergenesenen Thiago und Kingsley Coman, die zuletzt bereits Kurzeinsätze hatten, sind mit an Bord.