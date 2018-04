FC Bayern ohne Robben nach Madrid

München (SID) - Bayern München tritt die Reise zum Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) ohne Arjen Robben an. Der frühere Real-Profi steht nicht im 21-köpfigen Kader, mit dem der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montagvormittag zur Reise in die spanische Hauptstadt aufbrach. Der niederländische Rechtsaußen hatte im Hinspiel (1:2) am vergangenen Mittwoch eine Adduktorenverletzung erlitten.

Arjen Robben (m.) verletzte sich im Hinspiel gegen Real © SID

Die zuletzt angeschlagenen David Alaba und Javi Martinez stehen Trainer Jupp Heynckes dagegen zur Verfügung. Darüber hinaus gehören in Niklas Dorsch, Meritan Shabani und Lars Lukas Mai drei der vier Nachwuchsspieler zum Aufgebot, die am Samstag in der Startformation beim 4:1 gegen Eintracht Frankfurt gestanden hatten.

Verzichten müssen die Bayern außerdem auf Innenverteidiger Jerome Boateng, den ebenfalls eine Adduktorenverletzung außer Gefecht setzt. Außerdem fehlen Kapitän Manuel Neuer sowie Kingsley Coman und Arturo Vidal.