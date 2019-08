FC Bayern ohne den verletzten Goretzka - Pavard beginnt

München (SID) - Bayern München startet ohne Leon Goretzka in die 57. Bundesligasaison. Goretzka fehlt am Freitagabend im Kader des deutschen Rekordmeisters für das Auftaktspiel gegen Hertha BSC. Der Nationalspieler hat im Training am Donnerstag einen Schlag auf den linken Oberschenkel bekommen, teilten die Bayern mit. Für Goretzka rückt Corentin Tolisso in die Startelf.

Bundesliga: Leon Goretzka fällt gegen Berlin aus © SID

Von Beginn an bietet Trainer Niko Kovac auch Zugang Benjamin Pavard in der Innenverteidigung neben Niklas Süle auf. Der Weltmeister erhält im ersten Spiel der neuen Saison, das in mehr als 200 FIFA-Mitgliedsländern übertragen wurde, den Vorzug gegenüber Jerome Boateng.

Rekordeinkauf Lucas Hernandez, der lange verletzt war, sitzt wie erwartet zunächst nur auf der Bank. Der am Dienstag verpflichtete Ivan Perisic darf wegen einer Gelbsperre aus Italien nicht eingesetzt werden, Jann-Fiete Arp steht nicht im Aufgebot.