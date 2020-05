FC Bayern spendet 250.000 Euro an Initiative von Goretzka und Kimmich

München (SID) - Bayern München hat am Mittwoch einen Scheck in Höhe von 250.000 Euro an die Initiative "WeKickCorona" seiner Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich übergeben. Die Summe erlöste der deutsche Fußball-Rekordmeister aus dem Verkauf seiner Mund-Nase-Masken. Gefertigt wurden die Schutzmasken aus den Schals, die ursprünglich beim Champions-League-Rückspiel im März gegen den FC Chelsea hätten verteilt werden sollen.

Goretzka und Kimmich initiierten "WeKickCorona" © SID

"Es ist großartig, was Leon Goretzka und Joshua Kimmich mit 'WeKickCorona' geschaffen haben", sagte Klubchef Karl-Heinz Rummenigge. Die Initiative von Goretzka und Kimmich unterstützt karitative Vereine und soziale Einrichtungen, die insbesondere durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Not geraten sind. Bislang sind mehr als 4,4 Millionen Euro gespendet worden, die beiden Nationalspieler trugen selbst eine Million Euro bei.