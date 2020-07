FC Bayern testet gegen Olympique Marseille: "Optimaler Zeitpunkt"

München (SID) - Zur Vorbereitung auf die Champions League wird der FC Bayern München ein Testspiel gegen Olympique Marseille austragen. Die Partie gegen den neunmaligen französischen Meister steigt am 31. Juli (16 Uhr/Magenta Sport) im Rahmen der "Audi Digital Summer Tour" des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Fans sind bei der Partie im Stadion auf dem Bayern-Campus nicht zugelassen.

Am 31. Juli steigt das Testspiel gegen die Franzosen © SID

Das Duell gegen Olympique finde "zu einem optimalen Zeitpunkt als Vorbereitung auf das Rückspiel im Champions League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea statt. Die Mannschaft und das Trainerteam werden sehr konzentriert und mit hoher Qualität arbeiten, um in diesem Spiel an unsere Leistungen aus der Bundesliga und dem Pokalfinale anzuknüpfen", sagte Trainer Hansi Flick.

Der Doublesieger empfängt am 8. August zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League den FC Chelsea (Hinspiel 3:0). Im Erfolgsfall träfen die Bayern beim Finalturnier der Königsklasse in Lissabon am 14. August auf den Sieger des Duells zwischen dem SSC Neapel und dem FC Barcelona (1:1), im Halbfinale (19.8.) wäre Manchester City mit Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola ein möglicher Gegner. Das Finale ist für den 23. August geplant. Die Bayern streben das zweite Triple der Vereinsgeschichte nach 2013 an.