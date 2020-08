FC Bayern und TV-Livespiel warten: Erhöhtes Pokalfieber in Düren und Aachen

Hamburg (SID) - Stark erhöhtes Pokalfieber beim 1. FC Düren und Alemannia Aachen: Für die beiden Klubs geht es am Finaltag der Amateure am Samstag (16.45 Uhr/ARD) in Bonn nicht nur um den Landespokal des Mittelrheins. Der Sieger darf sich in der ersten Hauptrunde des DFB-Vereinspokals am 11. September (20.45 Uhr/Sport1) auf ein Gastspiel des deutschen Rekordmeisters Bayern München freuen.

Aachen und Düren winkt Teilnahme am DFB-Pokal © SID

Da fällt es schwer, sich voll und ganz auf das regionale Finale zu konzentrieren. "Auch wenn jeder natürlich weiß, wie wichtig dieses Endspiel für den Verein ist. Sowohl monetär als auch vom Prestige her", sagte Alemannia-Trainer Stefan Vollmerhausen. Dürens Sportdirektor Dirk Ruhrig: "Man kann das nicht komplett ausblenden. Ich glaube schon, dass die Spieler auch schon die Bayern im Kopf haben."

Dem Gewinner sind schon vor der Partie gegen den Cup-Verteidiger 175.500 Euro sicher. Hinzu kommen weitere Einnahmen durch die TV-Liveübertragung.