FC Bayern verlängert vorzeitig mit Gnabry bis 2023

München (SID) - Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry hat seinen Vertrag bei Bayern München vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert. Die Vereinbarung zwischen dem 23 Jahre alten Angreifer und dem deutschen Rekordmeister gilt nun bis zum 30. Juni 2023. Gnabry war 2017 für eine Ablöse von acht Millionen Euro von Werder Bremen verpflichtet worden, in der vergangenen Saison hatten ihn die Münchner an die TSG Hoffenheim ausgeliehen.

Gnabry hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert © SID

"Wir sind glücklich, dass wir Serge langfristig an den FC Bayern gebunden haben. Er hat in seiner ersten Saison bei uns nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht", teilte Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit und ergänzte: "Serge ist einer unserer jungen Wilden und ein wichtiger Bestandteil des FC Bayern der Zukunft. Wir sind überzeugt, dass wir noch sehr viel Freude an ihm haben werden."

In der Mitteilung des FC Bayern drückte auch Gnabry seine Freude über die vorzeitige Verlängerung des bislang bis 30. Juni 2020 datierten Vertrages aus. "Sportlich läuft es bei mir persönlich derzeit sehr gut", ergänzte er, betonte allerdings auch: "Ich weiß, dass ich noch Potenzial habe und mich weiterentwickeln muss." In dieser Saison erzielte Gnabry in bislang 29 Pflichtspielen für die Münchner acht Tore.

Seine Profikarriere begonnen hatte Gnabry 2012 beim FC Arsenal, wohin er ein Jahr zuvor aus dem Nachwuchs des VfB Stuttgart gewechselt war. Nach dem Gewinn von Olympia-Silber 2016 in Rio holte er ein Jahr später mit der deutschen U21-Nationalmannschaft den EM-Titel. Unter Bundestrainer Joachim Löw kam der gebürtige Stuttgarter bislang in fünf Länderspielen zum Einsatz, dabei erzielte er vier Treffer.