FC Bayern verpflichtet Richards fest

München (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat den US-Amerikaner Chris Richards (18) fest verpflichtet. Der Innenverteidiger, der im vergangenen Sommer zunächst für ein halbes Jahr vom MLS-Klub FC Dallas ausgeliehen worden war, unterschrieb bei den Münchnern einen Vertrag bis Sommer 2023. Über die Ablösesumme machte der Verein keine Angaben.

Richards (r.) spielt für die Münchner U19 © SID

In der Hinrunde war Richards in 21 Pflichtspielen für die U19 der Münchner zum Einsatz gekommen. Dabei erzielte Richards zwei Tore. "Chris hat sich in dem halben Jahr bei uns sehr gut präsentiert, und wir sind überzeugt, dass er sich beim FC Bayern weiter sehr gut entwickeln wird. Wir sehen großes Potential in ihm", sagte Nachwuchsleiter Jochen Sauer.