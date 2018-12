FC Bayern wittert Titelluft: "Mit uns ist wieder zu rechnen"

München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München wittert nach dem wichtigen 1:0 (0:0) im Verfolgerduell gegen RB Leipzig wieder Titelluft. "Das ist das, was wir haben wollten. Wir haben eine Vorlage bekommen, dann ging's darum, dass wir diese Vorlage auch realisieren. Es war kein spektakuläres Spiel, aber die Mannschaft hat Willensstärke an den Tag gelegt", sagte Trainer Niko Kovac mit Blick auf den um drei Punkte verkürzten Abstand zu Tabellenführer Borussia Dortmund.

Thomas Müller versprüht wieder Optimismus © SID

"Natürlich fühlen wir uns gut, das war ein Zeichen, dass mit uns wieder zu rechnen ist", sagte Nationalspieler Thomas Müller. "Das sind Spiele, die Big Points bringen", ergänzte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Und Joshua Kimmich betonte: "Sechs Punkte ist schon anders als neun Punkte. Wir mussten noch ein Stückchen mehr gewinnen, weil wir deutscher Meister werden wollen."

Die Bayern-Profis blickten nach dem hart erarbeiteten Erfolg, den Franck Riberys Treffer (83.) herbeiführte, aber auch bereits auf den Hinrunden-Schlussakkord am Samstag bei Eintracht Frankfurt voraus. Das werde "nochmal eine ganz harte Nuss. Wir müssen das Spiel noch ziehen, dann ist in der Rückrunde einiges möglich", sagte Kimmich. Kovac forderte, "dass wir unsere Kräfte bündeln, denn wir müssen zusehen, dass wir am Samstag wieder unseren Mann stehen."