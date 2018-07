FCA: Schieber fällt einige Wochen aus

Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss einige Wochen auf Zugang Julian Schieber verzichten. Der 29 Jahre alte Angreifer musste sich am Mittwoch einer Operation am linken Knie unterziehen. Es wurde ein freier Gelenkkörper entfernt. Schieber, der von Hertha BSC zu den Schwaben wechselte, hatte nach dem 2:0 im Testspiel gegen Drittligist Würzburger Kickers am Dienstag über Probleme am Knie geklagt.

Julian Schieber (r.) muss mehrere Wochen pausieren © SID

"Die ersten Wochen beim FCA waren für mich äußerst positiv. Leider wirft mich diese Verletzung gerade in der Saisonvorbereitung natürlich wieder etwas zurück. Aber ich blicke positiv nach vorne und bin sicher, dass ich gestärkt daraus hervorgehen werde", sagte Schieber nach dem erfolgreichen Eingriff.