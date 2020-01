FCA: Torjäger Finnbogason vor Rückkehr

Augsburg (SID) - Torjäger Alfred Finnbogason steht bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg nach einer zweimonatigen Zwangspause vor seiner Rückkehr. Es sehe "sehr gut aus, Alfred macht schnelle Fortschritte", sagte Trainer Martin Schmidt vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin. Der Isländer war lange wegen einer Schulterverletzung ausgefallen und hatte dem FCA auch beim 3:5 zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund gefehlt.

Augsburg voraussichtlich ohne Finnbogason gegen Bayern © SID

An der Alten Försterei kommt es zum Duell der beiden Schweizer Trainer Schmidt und Urs Fischer. Schmidt will dies aber nicht überbewerten. "Es spielt Union gegen den FCA und nicht Urs Fischer gegen Martin Schmidt. Aber klar, in der Schweiz ist das sicher ein besonderes Duell, auf das man schaut und das auch medial Beachtung findet", sagte er am Donnerstag.