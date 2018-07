FCA auf der Suche nach Caiuby

Augsburg (SID) - Fußball-Profi gesucht - und das im wahrsten Sinne des Wortes: Bundesligist FC Augsburg "fahndet" mit Hochdruck nach Caiuby. Vom Offensivspieler fehlt auch am zweiten Tag des Trainingslagers in Mals/Südtirol jede Spur. "Wir versuchen, ihn zu kontaktieren, aber das ist nicht so einfach", sagte Trainer Manuel Baum dem kicker.

Augsburg ist auf der Suche nach Caiuby © SID

Möglicherweise hat Caiuby (29) seinen Urlaub eigenmächtig verlängert. "Ich habe überhaupt keine Infos", sagte Baum. Im ersten Moment sei es ihm "am wichtigsten, dass ein Spieler gesund zurückkommt. Es kann auch etwas passiert sein".

Über mögliche Konsequenzen wird der FCA-Coach erst entscheiden, wenn Caiuby zurück ist: "Ich will es mir erst mal anhören. Wenn er da ist, beschäftige ich mich damit. Bis dahin versuche ich, die Mannschaft voranzubringen. Wir haben andere Aufgaben."

Caiuby verpasste sowohl den Laktattest am Sonntag als auch die Abreise ins Trainingslager am Montag. Es ist offenbar nicht das erste Mal, dass der Offensivspieler unentschuldigt fehlt. Im Januar 2017 hatte er seine Reha nach einem Knorpelschaden ohne Rücksprache mit dem FCA in Brasilien fortgesetzt.