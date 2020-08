FCA verlängert mit Stanic und leiht ihn nach Zwickau aus

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Vertrag mit Eigengewächs Jozo Stanic bis 2023 verlängert und leiht den Abwehrspieler für die kommende Saison an den Drittligisten FSV Zwickau aus. Das gab der FCA am Samstag bekannt. Der 21-Jährige kam in der vergangenen Saison bereits auf einen Bundesliga-Einsatz und soll in Zwickau Spielpraxis sammeln.