FCA wohl ohne Luthe - Gikiewicz vor Wechsel

Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss im Saisonfinale am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig aller Voraussicht nach auf Torhüter Andreas Luthe verzichten. Der Stammkeeper habe sich am Mittwoch im Training verletzt, berichtete Coach Heiko Herrlich, sein Einsatz sei "mehr als fraglich. Es sieht so aus, dass es wahrscheinlich nicht reicht." Als Ersatz für den 33-Jährigen stünde Tomas Koubek bereit.

Augsburg muss auf Keeper Andreas Luthe verzichten © SID

Luthe könnte seinen Platz allerdings bald dauerhaft verlieren: Der FCA steht verschiedenen Medien zufolge vor einer Verpflichtung von Rafal Gikiewicz (32) von Union Berlin. Herrlich wollte sich dazu am Donnerstag nicht äußern. "Jetzt sind wir erst mal auf das Spiel gegen Leipzig konzentriert, alles andere besprechen wir nach der Saison", sagte er.

Der Coach bilanzierte seine bislang acht Spiele währende Amtszeit (zwei Siege, drei Niederlagen) positiv: "Ich denke, dass man eine kleine Entwicklung sieht." Obwohl der Klassenerhalt bereits feststeht, wolle der FCA noch "das Maximale herausholen. Wir können im günstigsten Fall ein paar Plätze gutmachen. Auch wenn's schwer wird: Wir wollen's versuchen." Personelle Experimente werde es daher nicht geben.