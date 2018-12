FCK-Trainer Hildmann: "Ich lasse es nicht zu, dass jemand aufgibt"

Kaiserslautern (SID) - Kaiserslauterns neuer Trainer Sascha Hildmann hat den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga mit dem FCK noch nicht abgehakt. "Ich lasse es nicht zu, dass jemand aufgibt. Die 3. Liga ist so ausgeglichen, da musst du in jeder Partie hellwach sein", sagte der 46-Jährige dem kicker: "Die Mannschaft hat ein großes Potenzial."

Der FCK hat großen Rückstand auf die Aufstiegsplätze © SID

Allerdings beträgt der Rückstand der Pfälzer auf die beiden direkten Aufstiegsplätze bereits 13 Punkte. Hildmann hatte den FCK Anfang Dezember übernommen und in seinen ersten beiden Spielen vier Zähler geholt. "Ich bin überzeugt von dem Kader und will das in Ergebnissen zeigen", sagte er.