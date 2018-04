FCK feiert Meister-Jubiläum mit Benefizspiel

Ludwigshafen (SID) - Der 1. FC Kaiserslautern feiert das 20-jährige Jubiläum seiner Sensations-Meisterschaft als Aufsteiger am 8. September mit einem Benefizspiel unter dem Motto "Heimkehr der Helden - 20 Jahre das Wunder vom Betze". Dabei trifft die damalige Meister-Mannschaft unter Trainer Otto Rehhagel im Fritz-Walter-Stadion auf das Team "Deutsche Fußball Legenden" um Mario Basler.

Meister-Jubiläum: Kaiserslautern mit Benefizspiel © SID

Das gaben die Organisatoren rund um den viermaligen Titelträger, der kurz vor dem erstmaligen Abstieg in die 3. Liga steht, am Montag in Ludwigshafen bekannt. "Ich freue mich unglaublich auf das Wiedersehen mit den Jungs. Natürlich habe ich immer mal wieder einige getroffen. Aber alle auf einem Haufen gab es noch nicht", sagte Rehhagel.