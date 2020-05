FCK sucht Songs für Jubiläum des Fritz-Walter-Stadions

Köln (SID) - Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Fritz-Walter-Stadions hat der 1. FC Kaiserslautern seine Fans gebeten, "dem Betze ein Ständchen zu singen". Wie der Klub via Twitter mitteilte, bietet sich für FCK-Fans die "einmalige Gelegenheit, eure Songs im Fritz-Walter-Stadion zu präsentieren". Bis Samstag sind musikaffine Fans dazu aufgefordert, sich per Mail beim viermaligen deutschen Meister zu melden, um an der Aktion teilzunehmen.