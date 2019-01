FCN gedenkt getöteten Teenagern mit Schweigeminute

Nürnberg (SID) - Nach der Tragödie an der S-Bahn-Station Frankenstadion wird es am Samstag vor dem Bundesliga-Heimspiel des 1. FC Nürnberg gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky) eine Schweigeminute geben. "Wir sind noch immer erschüttert", teilte der Club am Mittwoch mit: "Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt allen Angehörigen und Freunden der Opfer."

Der Club gedenkt der Opfer der S-Bahn-Tragödie © SID

In der Nacht zum Samstag waren zwei 16-Jährige während einer Rangelei an der S-Bahn-Station auf die Gleise gestürzt, von einer durchfahrenden Bahn erfasst und getötet worden.