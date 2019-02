FCN weiter ohne Margreitter - Ishak in Startelf

Nürnberg (SID) - Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Nürnberg muss im Abstiegskampf weiter auf seinen Abwehrchef Georg Margreitter verzichten. "Wir wollen kein Risiko eingehen", sagte Interimstrainer Boris Schommers vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig. Der Österreicher Margreitter fehlt wegen Wadenproblemen ebenso wie Kevin Goden.

FCN-Stürmer Mikael Ishak (l.) kriegt Startelf-Garantie © SID

Zudem stehen dem Club Adam Zrelak, der sich am Mittwoch im Training einen Kreuzbandriss zuzog, Matheus Pereira und Simon Rhein (beide Rotsperre) nicht zur Verfügung. Eine Einsatzgarantie gab Schommers bereits Stürmer Mikael Ishak, der in dieser Saison oft nur Ersatz gewesen war. Der Schwede habe zuletzt "Gas geben und wird am Samstag seine Chance von Beginn an kriegen".

Gegen Leipzig hatte der Club das Hinspiel 0:6 verloren. "Wir wollen gegen Leipzig natürlich auch selbst Akzente nach vorne setzen über ein gutes Positionsspiel. Wir wissen aber auch, dass wir nicht die Fehler machen dürfen wie im Hinspiel", sagte Schommers, der das Team zum dritten Mal nach dem beachtlichen 0:0 gegen Borussia Dortmund und dem 1:2 in Düsseldorf betreut.

Die Nürnberger sind seit dem 29. September (3:0 gegen Düsseldorf) und seit inzwischen 17 Ligapartien sieglos. Mit einem weiteren Spiel ohne Dreier würde der Club seinen Vereinsrekord aus der Saison 2013/14 übertreffen. Damals waren die Franken mit 26 Punkten abstiegen.