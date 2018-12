FIBA-Hauptquartier wird nach verstorbenem Generalsekretär Baumann benannt

Köln (SID) - Das Hauptquartier des Basketball-Weltverbandes FIBA in Mies/Schweiz wird nach dem im Oktober überraschend verstorbenen Generalsekretär Patrick Baumann benannt. Das gab die FIBA am Montag bekannt. Der Schweizer war im Alter von 51 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben.

Das FIBA-Hauptquartier wird nach Patrick Baumann benannt © SID

Derzeit trägt das Gebäude in der Gemeinde nahe Genf den Namen "House of Basketball". Darin sind unter anderem ein Konferenzzentrum, die Hall of Fame und eine Bibliothek untergebracht. Richard Carrion, FIBA-Vorstandsmitglied aus Puerto Rico, schlug die Umbenennung des Sitzes vor und erhielt Unterstützung von Präsident Horacio Muratore (Argentinien) und den übrigen Vorständen.