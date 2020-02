FIFA 20: Gladbach erobert Tabellenführung zurück

Köln (SID) - Borussia Mönchengladbach hat zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der VBL Club Championship zurückerobert. Der Herbstmeister gewann in der Fußball-Simulation FIFA 20 zum Auftakt des 18. Spieltags das rheinische Duell gegen den 1. FC Köln mit 5:2 (1:1, 2:1, 0:0) und steht damit zumindest für 48 Stunden wieder auf Platz eins.

Der bisherige Spitzenreiter Werder Bremen um den deutschen Meister Michael "MegaBit" Bittner könnte aber am Mittwoch durch die Partie gegen Bayer Leverkusen wieder vorbeiziehen. Die Hanseaten hatten in der Vorwoche einen Patzer der Gladbacher zum Sprung an die Spitze genutzt.

Je zwei Spieler der besten sechs Klubs qualifizieren sich direkt für das VBL Grand Final im März, wo es um die deutsche Meisterschaft unter den Einzelspielern geht. Die Liga wird an 21 Spieltagen ohne Rückrunde ausgetragen. Jede Begegnung findet in einem dem Davis Cup ähnlichen Format statt. Zwei Partien werden im Eins-gegen-Eins gespielt (jeweils eine auf der Playstation und eine auf der Xbox). Für jeden Sieg gibt es drei, für jedes Remis einen Punkt.