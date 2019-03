FIFA-Beschluss: Videobeweis-Einsatz bei der Frauen-WM

Miami (SID) - Der Videobeweis wird nach der Premiere beim Männer-Turnier in Russland im Vorjahr auch bei der anstehenden Frauenfußball-WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) zum Einsatz kommen. Das beschloss das Council des Weltverbands FIFA am Freitag in Miami. Zuvor hatte die Organisationskommission für FIFA-Wettbewerbe die Einführung des technischen Hilfsmittels bei der Endrunde empfohlen.

Videobeweis jetzt auch bei Frauenfußball-WM © SID

Zu den 27 Unparteiischen, die bei der WM zum Einsatz kommen, gehören Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (Langenhagen) und Riem Hussein (Bad Harzburg). Für Steinhaus (39) wird es nach 2011 in Deutschland und 2015 in Kanada die dritte WM-Endrunde der Frauen, die ein Jahr jüngere Hussein wird ihr WM-Debüt feiern. Als Schiedsrichter-Assistentin wurde Katrin Rafalski (Bad Zwesten) nominiert.