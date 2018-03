FIFA-Council: Keine Entscheidung über neue Klub-WM

Bogotá (SID) - Das Council des Fußball-Weltverbandes FIFA hat noch keine Entscheidung über die Ausweitung der Klub-WM getroffen. "Wir werden weiter an dieser Idee arbeiten", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach der Council-Sitzung am Freitag in Bogota/Kolumbien.

Die FIFA hat noch nicht über die Klub-WM entschieden © SID

Im Raum steht die Aufstockung auf 24 Teams und die Verlegung in den Sommer. Das Turnier würde dann nur alle vier Jahre und wahrscheinlich als Ersatz für den Confed Cup ausgetragen werden. Gegenstimmen dazu kamen zuletzt vor allem aus der Europäischen Fußball-Union (UEFA). In diesem Jahr findet die Klub-WM mit sieben Mannschaften im Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.

Keine Entscheidungen gab es zudem bezüglich der Ideen eines großen U18-Turniers mit 48 Mannschaften und einer weltweiten Liga der Frauen-Nationalmannschaften.