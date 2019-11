FIFA-Ethikkommission: Ehemaliger Verbandspräsident von Tansania gesperrt

Zürich (SID) - Die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes FIFA hat Jamal Emil Malinzi, Ex-Präsident des tansanischen Verbands TFF, wegen der Veruntreuung von Geldern und der Fälschung offizieller Dokumente für zehn Jahre gesperrt. Die bereits am Freitag verhängte Sanktion gab die FIFA ebenso wie die Geldstrafe in Höhe von 500.000 Schweizer Franken (rund 455.000 Euro) am Montag bekannt.